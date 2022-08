"Berlin – Tag & Nacht": Todesangst um Baby Luna!

Luna ist im Krankenhaus

Nach dem Autounfall bangen Denny und Lynn um das Leben von ihrer Tochter Luna!​ Die beiden Elternteile haben zwar auch Verletzungen, aber sie sind nicht so stark verletzt wie ihr Baby. Im Krankenhaus eskaliert es zwischen Denny und Lynn. Er gibt ihr die Schuld an dem Autounfall und dass Luna nun in Lebensgefahr ist. Und Lynn? Die junge Mutter kommt mit den Schuldgefühlen und dem Druck nicht klar. Wenn ihre Tochter stirbt, würde sie sich das nie verzeihen. Voller Verzweiflung sieht Lynn nur einen Ausweg … Wird sich Lynn wirklich etwas antun oder kommt sie vorher wieder zur Vernunft? 😳

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

"Berlin – Tag & Nacht": Milla ist schwanger?

Erst vor Kurzem hat Mike seiner Milla die Fragen aller Fragen gestellt und sie hat "Ja" gesagt. Einige Monate lang war es ein ganz schönes Liebeschaos bei Milla und Mike. Nun sind die beiden ein glückliches Paar und wollen die Zeit zu zweit genießen. Aber bleiben sie auch zu zweit? Milla ist auf einmal ziemlich übel und sie muss sich ständig übergeben. Ein Schwangerschaftstest soll Klarheit verschaffen. Ob die Berlinerin wirklich ein Baby erwartet? All das und mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI. Oder schaut jeder Zeit bei RTL+ * rein und streamt die Folgen.

* Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->