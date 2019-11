Sorge um Ariana Grande!

Ariana Grande ist aktuell auf Welttournee unterwegs, um ihr viertes Album "Sweetener" und ih fünftes Album "Thank U, Next" zu promoten. Ariana Grande schwimmt auf einer richtigen Erfolgswelle und gehört, neben Mega-Stars wie beispielsweise BTS, zu den erfolgreichsten Internet-Stars derzeit. Ihr nächstes Konzert sollte in den USA, genauer gesagt im US-Staat Kentucky stattfinden. Doch Ari sagt die Show jetzt ab! Am vergangenen Sonntag postete die "7 Rings"-Sängerin auf ihrem Instagram-Account ein Video, das ihre Community total schockierte und traurig gemacht hat …

Ariana Grande: Wird die Tour abgesagt?

Im Instagram-Video teilte Ariana Grande ihren Fans mit, wie schlecht sie sich fühle. Sie gab an, ihr Hals tue ihr weh und sie könne kaum noch schlucken! Bereits am Vortag machte Ariana Grande öffentlich, sie habe große Schmerzen und kämpfe mit gesundheitlichen Problemen … Oh nein, arme Ari! Eine anscheinend echt heftige Erkältung zwingt sie nun dazu, ihr geplantes Konzert in Kentucky abzusagen. In der Vergangenheit kam es bereits einmal vor, dass Ariana Grande ein Meet & Greet mit Fans absagen musste. Und auch vergangene Konzerte, aus anderen Tourneen, wurden schon einmal hin- und hergeschoben. Die Fans haben jedoch immer vollstes Verständnis, wenn es um die Gesundheit der Sängerin geht. Gesundheit geht schließlich vor! Arianas Fan-Base wünscht ihr auf jeden Fall eine schnelle Genesung und hofft sie bald wieder fit zu sehen 😊

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!