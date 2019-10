"Rise & Shine": Kylie Jenner hat einen Song!

Um diese Geschichte zu verstehen, müsst ihr die Hintergründe kennen. Alles begann nämlich mit einer Video-Tour. Nachdem und Kylie Jenner schon ihr Haus gezeigt hat, folgten jetzt die Büros ihrer Beauty-Marke Kylie Cosmetics. In dem Video geht Kylie in einen Raum, wo ihre kleine Tochter Stormi geschlafen hat und fängt an zu singen. Daraufhin ist das Internet explodiert. Mittlerweile gibt es sogar einen Remix von Kylie Jenners Mini-Song und alle feiern es total ab! Auch Ariana Grande …

Song von Kylie Jenner und Ariana Grande?

In ihrer Instagram-Story hat Ariana Grande die Performance von Kylie Jenner total abgefeiert und gesagt, dass sie den Song gerne aufnehmen würde. Kylie hat natürlich sofort geantwortet und sagte, dass sie das gerne machen kann, aber nur unter einer Bedingung: Sie will im Musikvideo mitmachen! Wie cool wär das bitte?! Das wäre ein ziemlich süßes Überraschungs-Video von Ariana Grande. Wir hoffen sehr, dass es zu dieser Zusammenarbeit kommt. 🙊

