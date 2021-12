Ariana Grande: Fans geschockt von neuem Gesicht!

Ariana Grande schockt Fans mit neuem Gesicht: Nicht wiederzuerkennen!

Huch, irgendwas hat sich an Ariana Grandes Gesicht verändert – da sind sich Fans ganz sicher. Die Sängerin war für die amerikanische Version von "The Voice" regelmäßig im TV zu sehen. So konnte Fans natürlich nicht entgehen, dass Ariana irgendwie anders aussieht.

Ihr neuer Look sehe asiatisch aus, weshalb ihr viele TikTok und Twitter-User*innen vorwerfen, dass die "Asian-fishigng" betreiben würde, um auszusehen wie ein K-Pop-Star. "Asian-fishing" bedeutet, dass man mit Make-Up oder Bildbearbeitung versucht, so auszusehen, als hätte man asiatische Wurzeln. Den gleichen Vorwurf hat Ariana Grande bereits zum Thema "Black-fishing" bekommen.

Veränderung bei Ariana Grande: Der Sängerin wird "Asian-fishing" vorgeworfen

Fans sind jedenfalls total verwirrt. Auf den neusten Fotos von Katia Temkin, hat Ariana Grande nämlich ein ganz neues Gesicht. "Ist das wirklich Ariana", oder "hat sie sich operieren lassen", sind Fragen, die sich Fans auf Twitter und TikTok stellen.

Ariana Grande selbst hat vermutlich schon mitbekommen, dass ihr Foto so viel Hate bekommt, denn es ist auf ihrem Instagram-Profil mittlerweile gelöscht worden. Ein offizielles Statement zu den Vorwürfen gibt es bisher jedoch noch nicht. TikTokerin Victoria Alexander sagte zu dem Thema: "Ich verstehe, dass Stars ihren Look immer wieder verändern. Aber das ist durchschalten durch verschiedene Phänotypen." Als Phänotyp bezeichnet man in der Genetik das Erscheinungsbild, welches alle Merkmale eines Organismus vereint. Mit diesen Bildern hat Ariana eine hitzige Debatte entfacht …

