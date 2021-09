Jason Momoa in Aquaman 2: Krasse Veränderung

"Aquaman 2": Eine Veränderung jagt die nächste

Der 42-jährige Jason Momoa gehört seit Jahren zu den beliebtesten Schauspielern Hollywoods. Aktuell erscheint wieder ein Film-Projekt nach dem anderen von Jason Momoa. Aber besonders seine Rolle des Aquaman im gleichnamigen DC-Film hat ihm viel Ansehen geschenkt. Für "Aquaman 2" hat sich Jason Momoa vor Kurzem auch optisch verändern müssen. Und es gibt noch etwas, was bei der Fortsetzung "Aquaman and the Lost Kingdom" ändern wird. Der Herrscher der sieben Weltmeere bekommt nämlich ein neues Outfit! 😍

Neuer Aquaman?

Bisher hatte Arthur Curry alias Aquaman einen gold-grünen Anzug unter Wasser an. Im kommenden DC-Teil wird sich das allerdings ändern. Gold-grün wird zu klassisch schwarz und laut "Aquaman"-Regisseur James Wan verfügt der neue Anzug auch über eine Tarnfunktion. Eine atlantische Technologie wurde bei dem Anzug angewendet, die für den Superhelden beim Bekämpfen seiner Gegner bestimmt sehr vorteilhaft sein wird. Jason Momoas Friends und seine Hollywood-Kolleg*innen sind hellauf begeistert von dem neuen Outfit und wie gut Jason in dem Anzug aussieht! Dwayne Johnson ("Jumanji") schrieb unter dem Insta-Post: "Sieht klasse aus!" und Dave Bautista ("Guardians of the Galaxy") kommentierte: "Du bist ein echter Badass! 💪🏻" Der Release des Movies wird noch etwas dauern. Der Starttermin von "Aquaman and the Lost Kingdom" ist der 15. Dezember 2022.

