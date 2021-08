Jason Momoa: Tritt in den Schritt

Kein Wunder, dass Jason Momoa seinen Job hasst! Der Schauspieler arbeitet gerade zusammen mit Timothée Chalamet an der Neuverfilmung des Buchklassikers „Dune“. So weit, so gut – doch nun kam heraus, dass Momoa von seinem Schauspielkollegen einen ordentlichen Tritt in eine sehr empfindliche Stelle seines Körpers bekommen hat! 🙈 Lässt er sich das gefallen? Und sowieso: Wie kam es bitte dazu? Wir hätten Chalamet nicht als jemanden auf dem Radar gehabt, der Leuten in die Weichteile tritt.

Das hassen die Stars am meisten an ihrem Job

Darum kam es zum Schritt-Tritt

Was im ersten Moment wie ein ziemlich krasser Fight zwischen zwei Superstars klingen mag, ist mit Kontext tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Auch wenn der Tritt bestimmt so oder so ziemlich schmerzhaft für „Aquaman“-Star Momoa war. 😂 Im neuen Film spielt Chalamet nämlich die Rolle von Paul, der Hauptfigur im Film, während Momoa die Rolle von Duncan Idaho spielen wird, der rechten Hand von Pauls Vater. Die Beziehung der beiden Figuren ist also sehr wichtig und die Chemie der Schauspieler musste deswegen stimmen. Tatsächlich verstehen sich die beiden Kollegen im echten Leben wunderbar, wie Momoa in einem Interview mit Total Film verriet. „[Chalamet] ist wie ein kleiner Bruder“, so der Star. Im Trailer witzelt Momoas Figur über die (fehlenden) Muskeln von Paul – der Joke kam tatsächlich von Momoa! „Es gibt Outtakes, wo ich zu Timmy gehe und sage: ‚Sieh dich an, du bist nur Schwanz und Rippen.‘“ Den Spruch ließ sich Chalamet allerdings nicht gefallen und rächte sich auch kurz darauf: „Timothée [schlug zurück]. Als ich ihn umarme, tritt er mir so hart in den Schritt! Du kannst es sehen, wenn du dir die Szene in Slow-Motion ansiehst.“ 😂 Und hier haben wir den Trailer mit der Szene:

Was wir vom Film erwarten können

Für den zweiten Trailer nahmen sich die Köpfe hinter „Dune“ die Kritiken der Fans zu Herzen: Denen war der erste viel zu dunkel und es fehlte ihnen an Witz. Trailer 2 ist dafür bedeutend farbenprächtiger und hat auch den ein oder anderen Joke eingebaut. Der Film wird nur die erste Hälfte des gleichnamigen Buchs thematisieren – allerdings wird schon jetzt am Skript vom zweiten Teil geschrieben, sollte „Dune“ also kein absoluter Flop werden, können wir uns auf die Fortsetzung der Story mit Momoa und Chalamet in den Hauptrollen freuen!

