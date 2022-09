„Aquaman 2“: “Game Of Thrones“-Star als Ersatz für Amber Heard?

“Aquaman 2“: Das endgültige Aus für Amber Heard?

Der nächste Schlag für Amber Heard? Nachdem sie den Gerichtsprozess gegen Ex-Mann Johnny Depp verlor, folgt nun womöglich der nächste Schock für die Schauspielerin: Ihre Rolle in “Aquaman 2“ scheint endgültig auf der Kippe zu stehen!

Und dass, obwohl DC-Präsident Walter Hamada vor einigen Monaten noch angekündigt hatte, dass Heards Rolle gekürzt, aber nicht gestrichen würde. Doch jetzt bekommt die Schauspielerin womöglich harte Konkurrenz.

Der wahre Grund für den Rausschmiss von Amber Heard

Schon seit Monaten wird über Amber Heards Rausschmiss aus "Aquaman 2" diskutiert. So soll die mangelnde Chemie zwischen Mera (Amber Heard) und Titelheld Aquaman (Jason Momoa) der Film-Produktion Warner Bros. schon in Teil 1 ein Dorn im Auge gewesen sein. Das führte dazu, dass sie den Vertrag mit Amber Heard kündigten.

Teil 2 sollte Heards letzter "Aquaman"-Auftritt sein und anschließend sollte die Rolle neu besetzt werden. Sollten aber die neuen Gerüchte stimmen, könnte Heard jedoch komplett aus dem zweiten Teil “Aquaman an the Lost Kingdom“ fliegen. Dass der Filmstart erneut um einige Monate verschoben wurde, nämlich auf den 25. Dezember 2023, könnte dafürsprechen, dass noch einige Anpassungen vorgenommen werden müssen. Heards mögliche Nachfolgerin bringt aktuell vor allem "Game Of Thrones"-Fans zum Ausrasten.

Aquaman 2: Wird Emilia Clarke Jason Momoas neuer Love Interest?

Wer "Game of Thrones" geschaut hat, dem wird die tolle Chemie zwischen Emilia Clarke (Khaleesi) und Jason Momoa (Khal Drogo) bestimmt nicht entgangen sein. Das könnte vermutlich auch daran liegen, dass sich die beiden auch hinter der Kamera extrem gut verstehen und eng befreundet sind.

Nun ist Emilia Clarke in der Besetzungsliste von “Aquaman 2“ aufgetaucht und das Internet ist sich sicher: Emilia Clarke wird Amber Heards Rolle übernehmen und sie als Mera ersetzen. Offiziell bestätigt wurde es von ihrem Management bisher noch nicht. Aber was meint ihr, könntet ihr euch Emilia Clarke in der Rolle der Mera vorstellen?

