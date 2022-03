"Aquaman" Jason Momoa: Super-Flirt mit Hollywood-Beauty

Am Wochenende hatte Schauspieler Jason Momoa einen Super-Flirt mit einem sehr bekannten Hollywood-Star! 🥰

Jason Momoa auf Wolke 7?

Nach 16 Jahren Beziehung haben Jason Momoa und Lisa Bonet am Anfang des Jahres ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Auch wenn viele Fans und Freund*innen der Superstars sich ein Liebescomeback der beiden gewünscht haben, so sieht es so aus, als ob Jason Momoa und Lisa Bonet den Grund für ihre Ehe-Aus nicht überwinden können. Auch wenn sie sich noch super verstehen und ein tolles Team für ihre Kinder sind, so haben sie sich in Sachen Liebe auseinandergelebt. Aber apropos Liebe. Bei der Preisverleihung der 94. Oscars in Hollywood am vergangenen Wochenende hatte der "Aquaman"-Schauspieler einen Flirt … doch mit wem?

"Aquaman"-Star flirtet am roten Teppich

Bei den Oscars im Interview erzählte Jason Momoa: "Lisa und ich sind nicht wieder zusammen." Eine kurze Zeit lang waren Gerüchte im Umlauf, dass die beiden es trotzdem wieder miteinander probieren und wieder ein Paar sind. Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Von einer bestimmten Frau am roten Teppich könnte "Aquaman"-Schauspieler Jason Momoa jedenfalls nicht seine Augen lassen. Die Rede ist von Kate Beckinsale. (Du kennst sie bestimmt aus dem ein oder anderen Underworld Film). Durch die frischen Temperaturen am roten Teppich war der Schauspielerin etwas kalt. Immerhin trug sie nur ein schwarzes Glitzerkleid. Jason, als aufmerksamer Gentlemen, bemerkte das und gab ihr sein Jackett. Dabei kamen sich die beiden ziemlich nah. Ob Jason Momoa sich wirklich schon wieder auf jemand Neuen einlassen möchte? Immerhin hat er erst vor drei Monaten seine Beziehungs-Aus öffentlich gemacht. Oder haben sich die beiden einfach nur gut verstanden und es steckt nicht mehr dahinter? Die kommende Zeit wird es zeigen. Wir sind gespannt! 😛

