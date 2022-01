Jason Mamoa: Nach 16 Jahren Ehe – alles aus!

Jason Momoa und Lisa Bonet trennen sich nach 16 Jahren Ehe

Jason Momoa schockte seine Fans vor wenigen Stunden mit einer herzzerreißenden Nachricht: Nach 16 Jahren Ehe trennen sich die Wege des "Aquaman"-Stars und Lisa Bonet.

Mit einem Ehe-Aus nach so langer Zeit Beziehung, hat wirklich keiner gerechnet. In einem gemeinsamen Statement erklären die Hollywood-Stars, was der Grund für ihre Trennung sei: "Wir haben alle den Druck und die Veränderungen dieser transformierenden Zeiten gespürt. Eine Revolution entfaltet sich und unsere Familie ist davon keine Ausnahme. Fühlen und Wachsen an den Umbrüchen, die stattfinden. Und so, teilen wir die Familien-News, dass sich unsere Wege in der Ehe trennen." Nicht die erste Veränderung mit der Jason Momoa Fans überraschte.

Jason Momoa Ehe-Aus: "Aquaman"-Star ist wieder Single – die einen weinen, die anderen freuen sich!

Die Trennung von Jason Momoa und Lisa Bonet kommt für viele Fans des Ehepaars als ziemlicher Schock. Schließlich hatte der "Aquaman"-Star auch zwei Kinder mit seiner Ex-Partnerin.

Das Ehe-Aus soll jedoch nichts an der liebevollen Beziehung als Familie ändern: "Die Liebe zwischen uns geht weiter, entwickelt sich in die Richtungen, die es möchte und gelebt werden soll. Wir befreien uns gegenseitig, um zu sein, was wir werden wollen. Unsere Hingabe zu diesem heiligen Leben und unseren Kindern ist unerschütterlich. Wir wollen unseren Kindern beibringen, was möglich ist." Unter dem Post sind die Kommentare ausgeschalten, dafür rasten Fans auf Twitter wegen der Trennung des "Aquaman"-Stars aus. Die einen sind traurig, die anderen träumen schon von einer möglichen Ehe mit Lisa oder Jason. Wir wünschen den beiden, dass sie weiterhin als Familie stark sein können und sich lieb haben.

