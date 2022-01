Jason Momoa und Lisa Bonet gestehen wahren Grund für Ehe-Aus

Fans sind schockiert

Es ist noch nicht einmal zwei Wochen her, da haben Lisa Bonet und Jason Momoa nach 16 Jahren ihr Beziehungs-Aus öffentlich gemacht. Im Jahr 2005 haben sich die beiden kennengelernt und es war für die zwei Liebe auf den ersten Blick. Jason schwärmte, um genau zu sein, schon vorher von der Schauspielerin.

Er war schon begeistert von ihr, als er sie damals in der "Bill Cosby Show" im TV gesehen hat. Jahrelang führten sie eine wahre Traumbeziehung. Sie haben zwei Kinder zusammen und im Jahr 2017 gaben sie sich sogar das Ja-Wort. Doch was ist zwischen den beiden vorgefallen? Wieso gehen sie nun nach 16 Jahren getrennte Wege? Die Fanbase kann es immer noch nicht glauben …

Es hat nicht mehr gereicht

Der Grund für ihre Trennung ist, dass sie sich auseinandergelebt haben. Sie wollen andere Dinge. Während Lisa eher ein ruhigeres Leben in L.A. führen möchte, ist Jason gerade wieder dabei in seiner Karriere Vollgas zu geben! Gerade für seine Rolle in "Aquaman" hat sich der 42-jährige Jason Momoa krass verändert! Jason hat noch viele weitere Filme geplant, wird weiterhin viel unterwegs sein und die dauerhafte räumliche Trennung machte war ein Grund, wieso es zwischen ihnen kriselte. Nicht nur wegen ihrer Kinder, sondern auch wegen ihrer jahrelangen Beziehung wollen die beiden Schauspieler jedoch close miteinander bleiben. Ihre Freundschaft und der Respekt füreinander werden ihnen immer wichtig sein. Wenn es nur immer so positiv nach einer Trennung laufen würde.

