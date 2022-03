"Aquaman 2" Schock: Filmstart weit verschoben

Ende des Jahres kam "Spider-Man: No Way Home" in die Kinos und vor wenigen Tagen "The Batman". Marvel und DC geben also beide wieder Vollgas, was coole Filme angeht. Auch für dieses Jahr waren noch viele weitere nice Filmprojekte geplant, doch der Release von einigen Movies hat sich nun nach hinten verschoben …

Corona-Pandemie hat nach wie vor große Auswirkungen

Warner Bros. hat einige Starttermine für kommende Filme geändert. Betroffen ist zum einen "Aquaman 2" mit Jason Momoa in der Hauptrolle. Die Fortsetzung des Action-Films sollte eigentlich am 16. Dezember 2022 in die Kinos kommen. Nun verschiebt sich der Release aber um einige Monate. Sprich, wir werden "Aquaman and the Lost Kingdom" erst 2023 sehen. Um genau zu sein, ist das neue Datum der 17. März 2023. Gleiches gilt für den DC-Film "The Flash". Schuld an den erneuten Planänderungen und Verschiebungen ist die Corona-Pandemie. 🙈 Der neue Starttermin von "The Flash" ist der 23. Juni 2023. Und es geht noch weiter …

Hollywood-Skandale: 11 Dramen die krasser waren als der Film

Viele Filme erscheinen im Jahr 2023

Die Neuverfilmung mit dem Titel "Wonka" mit Timothée Chalamet wird ebenso verschoben. Angesetzt war der 23. März 2023, aber nun soll der Film am 15. Dezember 2023 erscheinen. Außerdem haben wir noch "Black Adam" mit Dwayne Johnson, Noah Centineo und vielen weiteren Hollywood-Stars. Der Movie wird vom 29. Juli 2022 auf den 21. Oktober 2022. Und "Meg 2: The Trench" mit Schauspieler Jason Statham hat nun endlich ein Release-Day bekommen. Der Action-Film mit Riesen-Hai kommt am 4. August 2023 in die Kinos. Es kommen also richtig viele coole neue Filme auf uns zu, aber leider müssen wir uns noch etwas gedulden!

* Affiliate-Link