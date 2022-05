"Aquaman 2": Der wahre Grund für Amber Heards Rausschmiss

"Aquaman 2": Amber Heards Rolle im Film

Amber Heard gab ihr DCEU-Debüt 2017 in "Justice League" als Mera, die Prinzessin des Unterwasserkönigreichs Xebel. Später übernahm sie diese Rolle auch in Jason Momoas ersten Solo "Aquaman"-Film. Laut eigenen Aussagen schädigten die Missbrauchs-Vorwürfe Johnny Depps ihr Rolle im kommenden Film.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Ständig müde: 14 Ursachen die schlapp machen – und wie du fitter wirst

Die beliebtesten Comicfiguren

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Amber Heard behauptete wegen der Anschuldigungen gegen sie, wurde ihre Rolle als Mera in "Aquaman and the Lost Kingdom" erheblich gekürzt und, dass Warner Bros. sie sogar ganz loswerden wollte. Doch Walter Hamada erklärte nun die wahren Gründe für diese Entscheidung.

"Aquaman 2": Rausschmiss von Amber Heard

Dass Amber Heard komplett aus "Aquaman 2" fliegt, war der Wunsch vieler Johnny Depp-Fans, die sogar Unterschriften für ihren Rauswurf sammelten. Im 'Depp vs. Heard'-Prozess bestätigte Walter Hamada nun, dass das Studio tatsächlich eine Neubesetzung von Heard für "Aquaman and the Lost Kingdom" in Betracht gezogen hat. Doch der Grund war ein ganz anderer als der, den Amber Heard zuvor genannt hat: Die mangelnde Chemie zwischen ihr und Jason Momoa im Film zuvor. Der DC-Verantwortliche erklärte: "Es waren die Bedenken, die bei der Fertigstellung des ersten Films geäußert wurden, nämlich die Frage der Chemie, haben die beiden die Chemie? Ich denke, dass sie es redaktionell geschafft haben, die Beziehung im ersten Film zum Funktionieren zu bringen. Aber es gab Bedenken, dass es eine Menge Anstrengung brauchte, um dorthin zu gelangen, und ob es nicht besser wäre, die Rolle neu zu besetzen, jemanden zu finden, der eine bessere, natürlichere Chemie mit Jason Momoa hat." Einen weiteren "Aquaman"-Film wird es mit Amber Heard sicher nicht mehr geben, denn Warner Bros. hat sie schon aus ihrem Vertrag entlassen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->