6ix9ine: Mysteriöse Verletzung am Arm

Der 24-jährige Musiker Tekashi 6ix9ine hat am Dienstag (11. August) einen kurzen Videoclip auf Instagram geteilt, in dem er mit schmerzverzerrtem Gesicht in einem New Yorker Behandlungszimmer sitzt. Dazu schrieb der Rapper: „Ich wurde auf der Straße eiskalt erwischt.” Was genau passiert war, ließ 6ix9ine derweil offen. Im Video ist zu sehen, wie ein Arzt den 24-Jährigen am rechten Arm behandelt – und einen Gipsverband vorbereitet.

Tekashis rund 24,2 Millionen Fans reagierten besorgt und kommentierten das Schock-Video fleißig. Ein Fan schrieb beispielsweise: „Werd schnell wieder gesund.” Ein anderer kommentierte: „Ich hoffe, es geht dir gut, König.”

Tekashi plant Mega-Comeback

Der Unfall kommt nur wenige Wochen nach der Hammer-Verkündung von Tekashis Comeback. Nach seiner Zwangspause im Knast schwimmt der Rapper nämlich wieder auf der Erfolgswelle – und soll im September einen virtuellen Live-Auftritt haben. Besonders krass: Für die Performance kassiert 6ix9ine unglaubliche 5 Millionen US-Dollar, also rund 4,25 Millionen Euro.

6ix9ine kämpft um das Sorgerecht seiner Tochter

Für den 24-Jährigen scheint das Jahr 2020 sehr turbulent zu sein. Erst Mitte Juli wurde bekannt, dass Tekashi um das Sorgerecht seiner vierjährigen Tochter Saraiyah kämpfen will. Das Problem? Sara Molina, die Ex-Freundin von 6ix9ine, soll strikt dagegen sein und angeblich sogar sagen, dass der Rapper nie für die gemeinsame Tochter da gewesen sei, obwohl er vor seiner Haftstrafe die Möglichkeit dazu gehabt hätte.

