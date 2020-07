6ix9ine: Mega-Comeback nach Knast-Aufenthalt

Nach seiner Zwangs-Pause im Knast schwimmt Tekashi 6ix9ine wieder auf der Erfolgswelle! Nach zahlreichen schweren Vergehen war Daniel Hernandez, wie der Rapper richtig heißt, 2018 zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Aufgrund des Risikos durch seine Asthma-Erkrankung während der Corona-Pandemie verbringt er die letzten Monate seit April unter strengen Auflagen in den heimischen vier Wänden – und sorgte von dort aus mit seinen neuen Tracks „GOOBA“ und „TROLLZ“ gleich für ein Mega-Comeback.

6ix9ine: Live-Konzert im September

In Kürze soll der 24-Jährige seinen Hausarrest abgesessen haben, weshalb es gerade ungewohnt ruhig um ihn ist. Auf Raten seiner Anwälte löschte Tekashi 6ix9ine alle Social-Media-Kanäle, um sich ja keinen Fehltritt mehr zu erlauben.Trotzdem gibt es nun krasse Neuigkeiten für die Fans: Der Rap-Superstar kehrt auf die Bühne zurück – und hat für seinen ersten Live-Auftritt im September gleich einen Millionen-Deal abgeschlossen!

6ix9ine: 5 Millionen für einen Auftritt

Wie er dem US-Portal TMZ selbst erzählte, bekommt Tekashi für das virtuelle Konzert, das über den Streaminganbieter GlobalStreamNow zu sehen sein wird, unglaubliche 5 Millionen US-Dollar (rund 4.25 Millionen Euro)! Dafür will der 24-Jährige eine ganze Stunde lang abliefern und 12 Songs aus seinem brandneuen Album performen, das ebenfalls in Kürze rauskommen soll. Außerdem verspricht er eine bunte Mega-Show mit Band, Tänzern und Live-Interaktion mit den Zuschauern. Das Spektakel soll am Samstag, 5. September um 20.00 Uhr Ortszeit stattfinden, bei uns ist es also ab 14 Uhr zu sehen!

