Nach seiner Freilassung: Tekashi 6ix9ine bricht alle Rekorde!

Wegen der aktuellen Corona-Pandemie, wurde Rapper 6ix9ine früher als geplant aus dem Gefängnis entlassen. Der Grund dafür war, dass der Skandal-Rapper unter chronischem Asthma leidet und deshalb zur Risikogruppe gehört. Kurz darauf kündigte 6ix9ine über Instagram bereits ein großes Comeback mit neuer Musik an. Immerhin wurde ihm erlaubt, die letzten 3 Monate seiner Haftstrafe Zuhause zu verbringen und er darf sogar in seinem Garten Musikvideos drehen. Und sein Comeback war ein voller Erfolg! Seine neue Single „Gooba“ erreichte innerhalb von drei Tagen bereits mehr als 95 Millionen Klicks. Doch damit nicht genug! In einem Instagram-Live, sprach der Rapper kurz vor der Veröffentlichung seiner Single, über die Vorwürfe, die er seiner alten Gang angeblich vor Gericht gemacht hatte und versuchte sich zu verteidigen. Ganze 2 Millionen Zuschauer gleichzeitig, hörten ihm live dabei zu! So viele wie noch nie zuvor in einem Instagram-Live zugeschaltet waren. Ein echter Weltrekord. Doch nicht mal einen Monat später, übertraf ihn nun ein türkischer TV-Star.

Dieser Typ übertraf 6ix9ine!

Der türkische Produzent Acun Ilıcalı, nahm sich nämlich ganz bewusst vor, Tekashi 6ix9ine vom „Instagram Live“-Thron zu stoßen. Dafür startete er eine große Aktion und konnte dabei ganze 3 Millionen Zuschauer erreichen. Also nochmal 1 Millionen mehr als 6ix9ine! Das Video, das er zusätzlich als Beitrag in seinem Feed teilte, hat inzwischen sogar schon über 4 Millionen Klicks. Wow, nicht schlecht

Ganze 3 Millionen Zuschauer auf einmal! Das hat zuvor wirklich noch niemand in einem Instagram-Live geschafft. instagram @acunilicali

