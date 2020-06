6ix9ine und Nicki Minaj so erfolgreich war "TROLLZ"!

Zwei Mal hatte 6ix9ine das Release verschoben, sein Feature-Star hatte ihre Karriere eigentlich für beendet erklärt – für die Fans ein dreifacher Grund sich über "TROLLZ" feat.Nicki Minaj zu freuen. Die zweite Single nach "GOOBA", war zugleich auch Nickis großes Comeback und schlug in die US-Charts ein, wie eine Bombe! "TROLLZ" konnte sich auf Platz.1 der Billboard-Charts, den wohl einflussreichsten Charts der Welt, platzieren! Doch von ihrem mega-Erfolg wollen die beiden nicht alleine profitieren, ein Teil des Gewinns spenden die beiden US-Stars direkt an "The Bail Projekt". Die Organisation hilft Leuten, die zu wenig verdienen, um ihre Kaution zu zahlen, während sie auf ihre Verhandlung warten. Tekashi, der selbst erst Anfang des Jahres vorzeitig aus dem Knast entlassen wurde, will Betroffenen einen fairen Prozess ermöglichen. Coole Aktion von den beiden!

6ix9ine: Rekor-Absturz für Trollz

Doch nach 6ix9ines persönlichen Billboard-Rekord folgte jetzt der totale Absturz! Sein Nummer 1 Hit "TROLLZ" stürzte innerhalb einer Woche aus Platz 34 ab - UNFASSBAR! In der US-Geschichte ist nie zuvor ein Song um so viele Plätze abgestiegen, ein krasser Rückschlag für den Rap-Star der es gerade allen Hatern beweisen will! Doch 69 wäre nicht er, wenn er nicht schon an seinem nächsten Erfolg arbeiten würde. Für Freitag kündigte Daniel Hernandez, der sowohl mexikanische als auch puerto-ricanische Wurzeln hat, seine neue Single "YAYA" an! Den Latino-Track hat er komplett in seiner Muttersprache spanisch recorded – vielleicht erobert er so ja die spanischsprachigen Charts 😏 Hier könnt ihr in den Track reinhören:

