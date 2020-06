6ix9ine, Yung Miami und nun wurde auf Gunna geschossen!

Schüsse bei amerikanischen Videodrehs, sind in der Hip-Hop Szene keine Seltenheit mehr. Leider hört man immer wieder von solchen krassen Angriffen. Mega-Star 6ix9ine wurde auch schon zweimal Opfer eines Mordversuchs. Bei einem Videodreh mit Nicki Minaj wollte ein Hater den Tod von 6ix9ine und versuchte ihn zu erschießen. Und auch die Rapperin Yung Miami wollte ein Unbekannter tot sehen. Zum Glück ist den erfolgreichen Rappern nichts passiert! Doch nun der heftige Schock und ein erneuter Attentat-Versuch auf einen amerikanischen Rapper … Auf Megastar Gunna wurde während seines Videodrehs geschossen!

Gunna und Zuschauer fliehen vor den Schüssen!

In einem Behind-The-Scene Video sieht man Rapper Gunna in seinem Element. Er performt seinen neuen Track, die Atmosphäre beim Videodreh wirkt lässig, Motorcross Fahrer machen coole Stunts im Hintergrund. Doch dann plötzlich aus dem nichts: Schüsse! Der Kameramann, der Insta-Story-Filmer und die anderen Zuschauer am Set fangen nach den Schüssen sofort das Rennen an. Keiner weiß in dem Moment, was los ist. Angst und Panik brechen aus. Im Netz sammeln sich verschiede Kommentare unter dem Video-Ausschnitt mit unterschiedlichen Theorien. Die einen sind sich sicher, dass es sich nur um Feuerwerk handelt. Wiederum andere gehen davon aus, dass wirklich echte Schüsse gefallen sind. Der Rap-Star hatte allerdings Glück im Unglück – ihm und seinen Kollegen ist nichts passiert. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Der Schock sitzt dennoch tief.

