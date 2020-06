I STARTED RECORDING MY ALBUM TODAY 🌈🌈🌈 I LITERALLY CANT STOP MAKING HITS 💚💙❤️💜🧡🍄🧊 I AINT LIKE THESE OTHER RAPPERS WHO SOUND THE SAME IN EVERY SONG 🍄🍄🍄🍄 WHOS READYYYYYY⁉️⁉️⁉️⁉️

Ein Beitrag geteilt von IM BACK AND THEY MAD (@6ix9ine) am Mai 30, 2020 um 2:31 PDT