Zendaya: Was steckt hinter dem geheimen Film-Projekt?

In den letzten Monaten mussten viele Film- und Serienproduktionen aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Manche werden Ende des Jahres weiterproduziert, bei anderen ist die Wiederaufnahme der Produktion noch ungewiss. Sängerin und Schauspielerin Zendaya nutzte die Quarantäne-Zeit und kreierte mit "Euphoria"-Drehbuchautor Sam Levinson einen geheimen Film. Und bereits damals beim Dreh von "Spider-Man", gab es das ein oder andere Set-Geheimnis. Nun war jedoch das gesamte Projekt ein riesiges Mysterium. "Malcom & Marie" ist der Titel des neuen Movies, welcher im Juni abgedreht wurde. Fans und Follower von Zendaya fragten sich, wie es möglich war einen Film in dieser turbulenten Zeit zu drehen. "Wir haben sehr darauf geachtet, dass alle Hygieneregeln und Sicherheitsvorschriften zu 100 % eingehalten werden. Alle Schauspieler wurden zwei Wochen vor Drehstart unter Quarantäne gestellt und es befanden sich nie mehr als zwölf Personen am Set", so Sam Levinson. Die Bemühungen der gesamten Crew waren also hoch.

Zendaya: Strenge Vorschriften bei geheimer Filmproduktion

Doch diese Maßnahmen waren nicht die Einzigen. "Wir haben außerdem auf einem Privatgrundstück gedreht, sodass wir den Kontakt mit anderen Menschen meiden konnten. Außerdem wurden ständig Masken getragen und alle am Set mussten regelmäßig messen, ob sie Fieber haben", ergänzte Filmemacher Sam Levinson. Einen Starttermin gibt es bisher noch nicht. Der Film soll sich an dem Mega-Hit "Marriage Story", mit Adam Driver und Scarlett Johansson in den Hauptrollen, orientieren. Die Geschichte verkörpert das Leben, den Alltag und die Probleme des jungen Paars Marie (Zendaya) und Malcom (John David Washington) und wie sie damit umgehen.

