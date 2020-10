Zara Larssons neuster Hit ist einfach nur "WOW"!

Nicht mehr lange und wir bekommen endlich das ersehnte zweite Album von Zara Larsson mit dem Namen "Poster Girl" zu hören. Bis dahin können wir die Wartezeit dank ihrer ersten Single-Auskopplungen "Love Me Land" und "WOW" locker überbrücken. Letztere kennt ihr vielleicht schon aus dem coolen Tanzfilm "Work It" auf Netflix. Zusammen mit Sabrina Carpenter singt Zara Larsson im Song in feinster Power-Girl-Manier: "The way u want me, makes me want u now, and the only thing u have to say, is wow". Sooo sexy und einfach richtig gut!

Voll verliebt – Zara Larsson im "Love Me Land"

Nach ihrem Liebes-Aus im letzten Jahr, scheint Zara Larsson wieder glücklich zu sein. Denn im BRAVO-Talk erklärte sie, wie ihr Song "Love Me Land" entstanden ist:

"Ich habe ihn mit Justin Tranter and Julia Michaels geschrieben, die die besten Songwriter ever sind. Wir haben etwa eine Woche zusammengearbeitet und ich habe davon gesprochen, dass ich so verliebt bin. Ich liebe diesen Typen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich bin einfach so happy. Und sie meinten: ‚Lass uns darüber schreiben.‘ Justin sagte dann: ‚Wir sind im Love Me Land‘. Es klingt wie ein realer Ort, aber das muss es nicht sein. Es kann auch in deinem Kopf sein. Immer dann, wenn du dich am glücklichsten fühlst. Dieses Gefühl, wenn man Liebeskummer hat und man sich denkt, man findet nie wieder Liebe. Oder man gerade definitiv gerade nicht danach sucht. Und ganz plötzlich ist man wieder super happy und verliebt. Das ist so ein großartiges Gefühl."

Wir freuen uns total, dass es Zara Larsson gerade so gut geht und sie auch in Sachen Musikkarriere wieder richtig durchstartet! Was uns die Sängerin noch so erzählt hat, erfahrt ihr im YouTube-Video oder in der nächsten BRAVO ab 14. Oktober!

