Zara Larsson: Liebes-Aus wegen YouTube-Star

Zara Larsson: Trennung!

Zwei Jahre war Zara Larsson mit ihrem Internet-Crush Brian Whittaker zusammen. Die Sängerin und das Model lernten sich kennen, nachdem Zara ein Foto von ihm auf Twitter gepostet hatte und ihm öffentlich heiße Nachrichten schrieb! Doch jetzt soll zwischen den beiden Stars alles aus und vorbei sein und Zara Larsson wieder single. Der Grund? Womöglich ein YouTube-Star! Denn vor einigen Wochen gab es eine Auseinandersetzung auf Twitter zwischen Zara und James Charles – der bekannt für seine Skandale ist! Erst kürzlich entfolgten James Charles deshalb richtig viele Stars …

Zara Larsson: Wegen YouTuber single?

Die arme Zara Larsson … Auch einem Power-Girl wie ihr geht es mal schlecht – vor allem bei Liebeskummer! Letztes Jahr berichtete sie sogar von Angstzuständen. Doch momentan hat sie scheinbar eher ein gebrochenes Herz … Von einem Bekannten der Sängerin heißt es: "Die Trennung ist sowohl für Zara als auch für Brian sehr schwer, aber die Beziehung lief einfach ins Leere." Das Liebes-Aus scheint ziemlich heftig gewesen sein …

YouTube-Drama schuld an der Trennung?

"Es waren harte Wochen", soll der Insider wissen. Aber trennten Zara Larsson und ihr Ex sich etwa wegen James Charles? Erst im Mai gab es Beef zwischen den beiden auf Twitter, nachdem YouTube-Star James behauptete, heiße Nachrichten an Zaras Ex-Freund Brian auf Instagram geschrieben zu haben. Oh, oh … Wir wünschen Zara, dass sie wieder glücklich wird! Schau hier den Jubiläums-Post auf die Beziehung mit Brian, den sie erst im Juni machte:

