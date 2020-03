YouTuber pleite trotz Millionen Abos

Schon seit knapp einem Jahr ist MrsBella wieder single. Kontakt zu ihrem Ex-Freund, YouTuber Inscope21? Hat sie angeblich keinen. Bis jetzt! In einem neuen Video verrät die 27-Jährige nämlich, dass sie Nico (Inscope21) wieder kontaktiert hat. Und das aus einem ganz bestimmten Grund: Er ist nämlich plötzlich wieder bei seinen Eltern eingezogen, wie der Webstar auf seinem Kanal vor Kurzem verkündete. Trotz seiner Millionen Abos ist der deutsche YouTuber nämlich jetzt pleite. Hilft ihm seine Ex jetzt?

Mrs Bella & Inscope21: Im Streit getrennt?

"Eigentlich haben wir keinen Kontakt mehr", verrät MrsBella über ihre aktuelle Verbindung mit Inscope21. "Das sind immer nur so bestimmte Sachen, wo man sich mal schreibt. Also Weihnachten, Geburtstag oder so. Aber wir haben ja keinen Streit, wir hatten nie Streit. Deshalb ist alles cool zwischen uns", so Bella. ABER: "Als ich die aktuelle Situation von ihm mitbekommen habe, hab ich natürlich auch sofort geschrieben, ob alles okay ist und so weiter." Cool! Doch sieht ihr Ex das genau so?

Inscope liest Chat-Verlauf mit Mrs Bella vor

Inscope21 scheint die Lage etwas anders zu sehen … Während eines Twitch-Livestreams machte ihn jetzt ein Fan darauf aufmerksam, dass MrsBella ein neues Video hochgeladen hat, in dem es unter anderem um ihn geht. Er entscheidet sich kurzerhand, im Livestream drauf zu klicken und auszuchecken, was seine Ex über ihn zu sagen hat. "Weiß jemand, ob die umgezogen ist, Digga?", fragt er zunächst, als er Bellas neue Kulisse bemerkt. "Ich weiß gar nicht mehr, was bei ihr abgeht", sagt er dann. Hm, das klingt auf jeden Fall nicht danach, als sei alles Friede-Freude-Eierkuchen zwischen den beiden. Später liest Inscope21 sogar einen Teil des Chat-Verlaufs zwischen ihm und seiner Ex vor und stellt fest: Er habe ihr im Oktober zum Geburtstag gratuliert, doch zu seinem Geburtstag hat MrsBella ihm überhaupt nicht geschrieben!

Inscope 21: Deshalb haben MrsBella und ich uns getrennt!

Zunächst scheint Inscope21 gar nicht erfreut zu sein über MrsBellas Statement. "Ich realisiere gerade selber, dass sie mich einfach hops genommen hat, Digga", so der YouTuber. Oh, oh … Er bestätigt daraufhin allerdings, dass sich MrsBella aufgrund seiner aktuellen finanziellen Lage vor Kurzem bei ihm gemeldet findet letztendlich doch: "Hat sie gut gesagt". Dann erklärt er noch kurz, wieso sich die beiden YouTuber überhaupt getrennt haben – und beseitigt jede Mutmaßung um böses Blut zwischen den Webstars: "Bella ist ja nach wie vor ne geile Sau", findet Inscope21. "Es hat einfach beziehungsmäßig zwischen uns beiden nicht funktioniert das war einfach nicht das Richtige." Hier kannst du Inscopes komplette Reaktion auf MrsBellas Q&A sehen:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!