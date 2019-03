Diese Nachricht ist zwar eigentlich traurig, dürfte aber so manchen Boy da draußen erfreuen: Mrs Bella ist wieder Single! Die 26-Jährige hat sich nach knapp einem Jahr Beziehung von ihrem Freund Inscope21 getrennt.

Mrs Bella: Glücklicher Single?

Mrs Bella (26) selbst bestätigte die Trennung von Inscope21 (24) via YouTube. In einen kurzen Statement bittet die 26-Jährige ihre Fans sie nicht darauf anzusprechen: "Ich weiß, euch interessiert das, aber wenn ihr mich auf der Straße seht, fragt mich bitte nicht danach. Nicht etwa, weil ich deswegen sofort losheulen müsse, sondern weil mir mein Privatleben einfach heilig sei. Ich würde euch sowieso nicht antworten. Das ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, dass ihr auch nicht antworten würdet", sagt Bella in dem Video.

Mrs Bella: Ist er fremd gegangen?

Das Erste was den Fans in Kopf geschossen ist, dass er Bella fremdgegangen ist. Mit diesen Gerüchten räumt sie nun auf. "Hier ist niemand irgendjemandem fremdgegangen. Er ist mir nicht fremdgegangen, ich bin ihm nicht fremdgegangen. Es gibt einfach mal Dinge die nicht funktionieren.", verrät sie ihrem YouTube-Video.

