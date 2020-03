Stars und YouTuber im Corona-Schock

Aktuell beschäftigt die ganze Welt eigentlich nur ein Thema: Corona – und auch die Stars reagieren darauf. Schulen, Kitas und Unis bleiben geschlossen, aber auch viele Events und Konzerte werden wegen des Coronavirus abgesagt. Sogar die Dreharbeiten zu "Riverdale" mussten wegen Corona gestoppt werden. Aber es trifft auch Einzelpersonen: Sängerin Tini musste nach ihrer Tour bereits in Corona-Quarantäne und jetzt gibt es den ersten Vorfall bei einem deutschen YouTuber: RayFox (Raphael Neugart), der Cousin von YouTuberin Bibis Beauty Palace, liegt in Coronaquarantäne.

RayFox: So geht es dem YouTuber in Coronaquarantäne

YouTuber Raphael Neugart liegt wegen Verdachts auf Corona aktuell in Quarantäne. In einem YouTube-Video erzählt er, dass seine Mutter zuerst Symptome der Krankheit gezeigt habe. Also hat die Familie sofort das Gesundheitsamt kontaktiert, welches dann für Schnelltest zu ihnen nach Hause gekommen ist. Zur Sicherheit ist Raphael jetzt zusammen mit seinen Eltern in Quarantäne. Auch der YouTuber selbst zeigt einige Krankheitssymptome, doch bleibt trotzdem positiv und hofft, dass das Ergebnis des Tests negativ ausfallen wird. Wir drücken Raphael und seiner Familie die Daumen und wünschen allen eine gute Besserung.

Solltet ihr in Vergangenheit in einem Kriesengebiet gewesen sein und erste Symptome aufweisen, dann kontaktiert bitte die 116 117.

