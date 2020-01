YouTuberin: Ich bin transgender

Schon einige YouTuber haben ihre Geschichte öffentlich gemacht und verraten, dass sie transgender sind. Nun traf auch NikkieTutorials, die für ihre krassen Make-Up-Skills und -Videos weltweit bekannt ist, diese Entscheidung und postete einen bewegenden Clip. Darin teilte sie tolle und inspirierende Worte über Gleichberechtigung, Akzeptanz und Respekt und, dass jeder tun sollte, was er möchte ohne Labels und Grenzen. Sie erklärte auch, dass der Schritt sehr scary für sie war, sie sich aber auch total befreit fühle, weil sie endlich komplett sie selbst sein kann. Dass sie im falschen Körper geboren wurde, wusste sie schon von klein an und unterzog sich einer Geschlechtsangleichung sowie mehreren Hormontherapien, um zum Mädchen zu werden. Dabei erhielt sie immer volle Unterstützung von ihrer Mutter sowie vielen ihrer Lehrern, denen sie allen im Video unter Tränen dankt. Leider hat die YouTuberin aber auch etwas Trauriges zu berichten...

NikkieTutorials zum Outing auf YouTube gezwungen

Sie begann ihr Video schon mit den Worten, dass sie etwas mit ihren Fans teilen möchte, doch der Zeitpunkt nicht von ihr gewählt wurde, sie aber ihre Power zurückerlangen will. Später im Clip sagt die YouTuberin etwas, dass fast einem Skandal gleicht: Sie wurde von anderen erpresst, die ihre Geschichte an die Presse geben wollten, denn sie würde ihre Fans anlügen und einfach zu feige sein: "Es war furchterregend, zu wissen, dass es Leute gibt, die so bösartig sind, dass sie die Identität eines anderen nicht respektieren können." Abartig wirklich, so sollte niemand behandelt werden. Es ist jedem selbst überlassen, wann er was mit wem teilt. Doch Beauty-YouTuberin NikkiTutorials lässt sich von nichts unterkriegen und beweist echte Stärke mit ihrem Video. Respekt!🙏🏻

Tolle Unterstützung von Fans und anderen YouTube-Stars

Für die Zukunft wünscht sich der YouTube-Star, dass sich nichts ändert und erklärt, dass sie immer noch Nikkie ist. Ihr Channel wird sich nach wie vor um ihre große Leidenschaft, Make Up, drehen. Allerdings: "Es fühlt sich an, als wäre meine Beziehung zu euch noch offener und enger geworden", freut sie sich. Und auch in den Kommentaren ließt man hauptsächlich pPositives wie "Ich schaue deine Videos seit deinem ersten oder zweiten JAhr auf YouTube und du wirst für mich immer NikkieTutorials bleiben. Keine Verurteilung.(...) Du wirst für mich immer eine Boss Ass Bitch für mich bleiben." Und auch andere YouTube-Stars wie Dagi Bee stellen sich hinte Nikkie und posten ihre Glückwünsche und Worte des Supports. Das wird sie sicherlich wahnsinning freuen und stolz machen!😊

