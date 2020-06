Die süßesten Hunde-Videos auf YouTube

Auf YouTube gibt es regelmäßig Trends, wie ASMR-Videos, die durch die Decke gehen. Aber es gibt auch ein paar Dauerbrenner, die Menschen bis heute feiern. Dazu gehören auch süße Hunde-Videos! Und wir können euch versprechen, dass YouTube VOLL davon ist. Von den süßesten Hunden der Welt bis hin zu lustigen Fails. Besonders beliebt sind "Compilations", das sind Zusammenstellungen von lustigen Hunde-Videos, die meistens mehrere Minuten für Spaß sorgen. Wir zeigen euch hier ein paar der süßesten Videos von Hunden, die das Internet so zu bieten hat. Hier erfahrt ihr außerdem, was die meistgeklickten YouTube-Videos aller Zeiten sind.

Die süßesten Hunde der Welt: Das beliebteste Hunde-Video auf YouTube

Wenn man nach den süßesten Hundevideos der Welt sucht und bei YouTube nach der "Anzahl der Aufrufe" filtert, dann gibt es ein Video mit über 100 Millionen Aufrufen, das scheinbar die ganze Welt begeistert. Mit etwas eigenartiger Hintergrundmusik bekommt ihr hier die süßesten Hunde-Videos zu sehen – ein Traum!

Noch beliebter sind nur: süße Hunde und niedliche Babys

Ja, es gibt ein Video, das noch mehr Aufrufe hat. Eine Compilation aus Videos von süßen Hunden und niedlichen Babys. Das ist praktisch der #cutenessoverload in Person – versprochen!

Was ist noch süßer als ein normales Hunde-Video? Süße Videos von Welpen!

Tapsig, klein und flauschig: Die süßesten Hunde sind natürlich Welpen. Wir denken dieses Video spricht für sich, deswegen schaut es euch einfach an:

Süße Hunde-Videos: So lustig sind Corgis

Corgis werden als die lustigsten Hunde bezeichnet. Warum? Sie sind klein, flauschig und ihr Po sieht aus, wie ein weißer Pfirsich! Außerdem sind sie extrem aufgedreht, super tollpatschig und sehen aus, als hätten sie immer gute Laune. Wenn ihr einen schlechten Tag hat, solltet ihr diese 35 Corgi-Videos auf keinen Fall verpassen!

Dough The Pug: Für Fans von Mops-Videos

Einer der beliebtesten Hunde auf Instagram und YouTube ist definitiv Doug the Pug. Der Mops begeistert regelmäßig mit lustigen Hunde-Videos und hatte sogar schon einen Gastauftritt im Musik-Video von Katy Perry zu "Swish Swish". Auf seinem YouTube-Kanal findet ihr viele Parodien zu beliebten Filmen, Serien, Musikvideos und Disney-Klassikern. Sein beliebtestes Video ist der "Spider-Pug":

Jiffpom: Der süßeste Hund auf YouTube und Instagram

Er sieht aus wie ein Teddy, ist jedoch ein Pomerian und definitiv der süßeste und auf Instagram und YouTube. Jiffpom ist mit über 30 Millionen Abonennten auf all seinen Social-Media-Kanälen eines der berühmtesten Tiere der Welt. Außerdem hält er drei verschiedene Welt-Rekorde und auch er hat bereits mit Katy Perry zusammengearbeitet – sie scheint ein gutes Auge für Hunde zu haben! Schaut euch hier sein Best Of an:

Skateboard-Hund geht auf YouTube viral

Besonders viral gegangen ist jedoch dieser süße Hund: Bulldogge Tillman auf seinem Skateboard! Sein Video hat mittlerweile über 20 Millionen Aufrufe. Mit seinem Skater-Talent hat es Tillman sogar in eine iPhone-Werbung geschafft! Doch schon 2015 ist das Skate-Talent verstorben. Seitdem gibt es jedoch viele weitere Hunde, die ihm und seiner Skate-Karriere nacheifern!