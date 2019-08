Süße Fail-Videos von Jimin! 🙊

BTS-Jimin: Challenge-Fail

Fail, aber cute: Jimin von BTS versuchte jetzt in einer Episode von "Run BTS!" die berühmte "Bottle Cap Challenge" nachzumachen. Nein, dieser Trend ist scheinbar noch nicht out! Denn die Boys von BTS haben gerade erst damit angefangen. Schon in der Vergangenheit beweisten Stars wie Kendall Jenner, oder Justin und Hailey Bieber, dass sie echte Profis darin sind, den Deckel einer Flasche mit ihrem Fuß wegzukicken! Doch Jimin hingegen ist es total misslungen! 🙈 Naja – man kann halt nicht ALLE Talente dieser Welt haben … Anstatt wie vorgesehen, den Deckel der Flasche mit dem Fuß wegzukicken, erwischte Jimin bei seinem Versuch nämlich die gesamte Flasche, haha … Schau hier:

Jimin-Fail Nummer eins:

Jimin-Fail Nummer zwei:

Jimin-Fail Nummer drei:

Jimin: Bottle Cap Challenge

Auch Jimins BTS-Kollegen Jungkook und V probierten für das Finale ihrer eigenen Sendung "Run BTS!" die Bottle Challenge aus – und auch bei V sah die Aktion eher wenig perfekt aus. Billie Eilish-Fan Jungkook hingegen, meisterte die Challenge beim zweiten Anlauf wie ein Profi! Wer hätte das gedacht … Perfekter Content für die ARMY, während BTS momentan ja leider eine Pause machen – wohlverdient, nicht zu vergessen!

Abstimmen

Gönn dir die neue BRAVO für mehr BTS-News: