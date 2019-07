Diese gruseligen Videos schocken das Netz!

Die Kreatur im Tunnel

Auf der Suche nach übernatürlichen Wesen unternimmt Webstar Papa Jake mehrere Expeditionen in ein Waldgebiet, in dem es spuken soll. Berichten zufolge sind dort sogar schon Kinder verschwunden. Vor Ort stoßen Jake und sein Freund Logan auf ein verschachteltes Kanalisationssystem aus Röhren und Tunneln. Bei einer nächtlichen Tour geschieht das Unfassbare: In den Tiefen eines Tunnels hören die beiden merkwürdige Geräusche, auf einmal steht ihnen eine seltsame Kreatur gegenüber. Die YouTube-Community ist felsenfest davon überzeugt, dass in dem Tunnel die Kreatur „The Rake“ haust, ein außerirdisches haarloses Wesen mit langen Krallen. Andere setzen eher auf einen FAKE!

Poltergeist im Stream

Eigentlich wollte Streamer Rubzy nur einen ruhigen Gaming-Abend in der Wohnung seines Kumpels verbringen, doch dann kommt alles anders. Während Rubzy spielt, gehen im Hintergrund unerklärliche Dinge vor sich. Wie von Geisterhand öffnet und schließt sich immer wieder eine Tür, Gegenstände fliegen durch den Raum, und auch die Lampe im Nebenraum scheint ein Eigenleben zu führen. Ist das Ganze vielleicht nur ein fieser Prank seiner Freunde? Oder hat der Gamer nur alles für die Klicks gefakt? Seine Reaktionen wirken zumindest ziemlich echt – oder wenigstens EXTREM gut gespielt!

Der Geist unterm Bett

Stell dir vor, in deinem Zimmer treibt ein Geist sein Unwesen. Er greift dich mitten in der Nacht an und hinterlässt lange Kratzer und blaue Flecken auf deinem Körper. Genau das hat YouTuberin Marissa Rachel erlebt (sagt sie). Nachdem sie in einem ihrer Videos eine merkwürdige Hand unter ihrem Bett entdeckt, nimmt das Grauen seinen Lauf. Bei einem Treffen mit einem Medium erfährt Marissa schließlich, dass der Übeltäter der Geist eines verstorbenen kleinen Mädchens sein soll. Marissas Leben mit dem Geist hält sie auf ihrem Channel fest. Das Spiel mit dem Grauen kommt bei den Zuschauern an – aber glauben werden die Story sicher nicht alle. ;-)

Krasser Fund im Wildpark

Ausgerüstet mit seiner Kamera begibt sich YouTuber Lukie Mc auf Entdeckungstour und macht verlassene Orte ausfindig. In einem abgelegenen Wildpark, der 2012 seine Tore schließen musste, findet Lukie nicht nur Berge von Müll, in einem Raum steht ein unglaubliches Überbleibsel. Ein riesiger Weißer Hai schwimmt in einem mit giftiger chemischer Flüssigkeit (Formaldehyd) gefüllten Tank. Nach der Veröffentlichung des Videos besuchten Tausende Schaulustige den geschlossenen Wildpark. Inzwischen hat Hai Rosie eine neue Heimat gefunden, sie wird im Crystal-World-Museum in Australien ausgestellt.

Vampir-Puppe auf dem Friedhof

Der Clip vom YouTube-Channel RM Videos zeigt den Stoff, aus dem Albträume sind: Du schlenderst rum, und plötzlich sitzt vor dir auf einer Mauer eine Baby-Puppe und starrt dich mit dunklen Augen an. Scary! Ihr Blick verfolgt dich auf Schritt und Tritt. Zwei spitze Eckzähne ragen aus ihrem Mund, neben ihr steht eine Flasche voll Blut. Gesichtet wurde die unheimliche Vampir-Puppe auf einem brasilianischen Friedhof. Fans sind überzeugt, dass die Puppe von einem bösen Geist besessen ist. Andere tippen auf Video-Effekte oder speziell bearbeitete Glasaugen.

