6. Demi Lovato

Für einen Werbe-Clip eines Fahrservices in den USA setzte sich Disney-Star Demi Lovato ans Steuer und kutschierte ihre Fans herum! Dafür verkleidete sie sich sogar, damit sie nicht gleich erkannt wird … Du wirst nicht glauben, wie ihre Fans auf die Überraschung reagiert haben! 😁 Sie sprach darin sogar über ihren Ex-Freund Joe Jonas und seine Jungfräulichkeit … 💩

5. Mark Forster

Für einen Werbe-Deal mit einer Online-Shopping Plattform überraschte Pop-Sänger Mark Forster seine Fans! Er lieferte Pakete an die Haustüre seiner Fans – total lustig!

4. Kylie Jenner

Für ein YouTube-Video von Webstar David Dobrik setzte sich Beauty-Queen Kylie Jenner auf die Rückbank seines Autos und überraschte ihre Fans mit ihrer Anwesenheit! Ihre Reaktion? Meeega cute … Schau's dir hier an:

3. Ariana Grande

Für die "Jimmy Fallon"-Show wurden Mega-Fans von Ariana Grande gebeten, ihre Songs einzusingen – und ahnten nicht, dass sich der Mega-Star selbst gleich nebenan befand! Die "7 Rings"-Sängerin überraschte ihre Fans später und die reagierten absolut PRICELESS! 😱

2. Billie Eilish

So süß: Ein paar Fans von Billie Eilish wurden eingeladen, das neue "Just Dance"-Spiel auszuprobieren – und ahnten nicht, dass ihr Idol ihnen dabei zusieht! Schau selbst 🙊

1. Justin Bieber

Anlässlich der Veröffentlichung seiner Single "Yummy" überraschte Justin Bieber seine Fans: Er drehte ein Video mit YouTube-Star David Dobrik! Die beiden sitzen im Clip in einem Auto, Justin versteckt sich in der hinteren Reihe und David auf dem Fahrersitz. Nachdem die Fans vorne eingestiegen sind, fragt YouTuber David sie dann Dinge wie: "Wie findest du den neuen Justin Bieber Song?" oder "Was genau magst du an Justin am liebsten?" Und dann die Überraschung: David sagt: "Hey, dreh dich mal um" und tadaaa – da sitzt Justin Bieber!