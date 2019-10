Demi Lovato startete schon als ganz kleines Mädchen in der amerikanischen TV-Serie "Barney und seine Freunde" an der Seite von Selena Gomez. Wie auch Selena wechselte Demi Lovato dann irgendwann zu Disney und bekam eine Rolle in den Disney-Filmen "Camp Rock", wo auch die Jonas Brothers mitspielten. In den letzten Jahren hatte die Sängerin immer wieder mit Drogen-Problemen zu kämpfen, aber sie gibt nicht auf! Hoffentlich ist Demi bald wieder ganz gesund und happy – wir vermissen ihre kraftvolle Stimme!