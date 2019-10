Dylan & Cole Sprouse

Dylan und Cole Sprouse sind als Chaos-Zwillinge in der Disney-Serie "Hotel Zack & Cody" berühmt geworden und zu richtigen Teen-Stars geworden. Um nicht abzuheben, haben sich die beiden mehrere Jahre aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um zu studieren. Cole Sprouse feierte sein Schauspiel-Comeback dann in der Netflix-Serie "Riverdale". Sein Bruder Dylan Sprouse wird jetzt im zweiten Teil von "After Passion" mitspielen und ist mit Model Barbara Palvin zusammen – läuft bei den Twins!