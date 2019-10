Die kleine Schwester von Britney Spears ist mit ihrer Rolle in der Nickelodeon-Serie "Zoey 101" berühmt geworden. Doch plötzlich lief die Serie nicht mehr im TV. Lange war unklar, was der wahre Grund für das Ende von "Zoey 101" ist. Doch Jamie Lynn Spears verriet zum 14-jährigen Jubiläum der Serie, dass es nicht an ihrer Schwangerschaft lag, sondern der Vertrag ausgelaufen sei. Mega schade! Aber es gibt auch gute Neuigkeiten, denn Gerüchten zufolge könnte es eine neue Staffel "Zoey 101" mit Jamie Lynn Spears geben. Das wäre der Wahnsinn!