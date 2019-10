Awww, so süß kennen wir Miranda Cosgrove noch aus der Nickelodeon-Serie "Drake & Josh", wo sie die kleine nervige Schwester der beiden Brüder gespielt hat. Danach hat Miranda sogar ihre eigene Nick-Serie "iCarly" bekommen. Aber was macht "iCarly"-Star Miranda Cosgrove heute? Leider ist es etwas ruhiger, um die hübsche Schauspielerin geworden. Seit ihren beiden Serien-Erfolgen hat sie keine besonders große Rolle mehr ergattert. Dafür hat sie studiert und einen Abschluss in Psychologie gemacht. Wir hoffen, dass wir sie bald wieder in einem Film oder einer Serie feiern können.