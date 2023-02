"You"-Star Penn Badgley: Schluss nach Staffel 5?

In einer neuen Podcastfolge von "Happy Sad Confused" verriet Penn Badgley mehr über die Zukunft von "You": "Ich habe einen Sechs-Jahres-Vertrag unterschrieben, als ich anfing. Sie könnten also noch zwei weitere [Staffeln] machen, wenn sie wollten." Sind also Staffel 5 UND 6 schon in Planung? Der Schauspieler fuhr fort: "Ich glaube, wenn es eine weitere Staffel gibt, dann nur eine. Ich weiß, dass alle Beteiligten nicht wollen, dass diese Serie langweilig wird. Das ist, wenn Joe am ekelhaftesten ist. Dann hat die Show nicht mehr die Intelligenz, die sie eigentlich hat." Penn selbst, weiß also auch noch nicht, ob und wie lange die Serie weitergehen wird. Das alles hängt nun nicht nur von den Zuschauer*innen-Zahlen, sondern auch den Autor*innen und deren Ideen ab!