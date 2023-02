"Wednesday" Staffel 2: Tyler muss verziehen werden

Es ist bisher noch unklar, inwieweit der Hyde und Tyler voneinander getrennt sind, aber es wird vermutet, dass sie einzelne Wesen in ein und demselben Körper sind. Tyler ist noch ein Teenager und ohne den Einfluss von Thornhill wäre der Hyde in ihm wahrscheinlich nicht freigeschalten worden. Das unterstreicht nochmal, dass Tylers wahre Persönlichkeit durch die Freisetzung des Hydes unterdrückt wird. Dieser Unterschied muss in der zweiten Staffel deutlich gemacht werden, um zu zeigen, wer Tyler ist und wie viel seiner Handlungen seine Eigenen sind. Staffel 2 bietet auch die perfekten Voraussetzungen, um Tylers eigenen Kampf mit dem Hyde zu erforschen und sie als zwei verschiedene Wesen in Tylers Körper darzustellen. Dies bringt den Zuschauer*innen näher, welche Kräfte der Hyde besitzt und wie viel Kontrolle er über seinen menschlichen Körper hat – und vielleicht können wir Tyler dann auch endlich seine Handlungen verzeihen.