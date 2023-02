"You" Staffel 5: Showrunnerin verrät mögliches Ende für Joe! 😱

In einem Interview wurde Sera Gamble gefragt, ob Joe während des unvermeidlichen Serien-Finales sterben würde. Daraufhin erklärte sie: "Diese Frage ist ein Spoiler. Die Gespräche, die wir unter den Autor*innen führen, drehen sich darum, dass es schön wäre, seine Geschichte mit einer Form von Gerechtigkeit zu beenden. Für Typen wie ihn gibt es normalerweise nicht viel Gerechtigkeit in der Welt. DS ist eine Herausforderung für die Handlung. Wie wird Joe Goldberg in einer Welt untergehen, in der er seit Jahren am helllichten Tag Menschen mit Ziegelsteinen brandmarkt – und er kommt ungeschoren davon. Die tiefere Frage, die wir uns oft stellen, ist: Was ist wahre Gerechtigkeit? Was würde ihn am meisten verletzten?" Wie oder womit könnte Joe also am besten getroffen werden?