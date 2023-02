"You" Staffel 4: Die wahre Identität des "Eat the Rich"-Killers

Roald, der in Kate verliebt ist und es überhaupt nicht passt, dass Joe mit ihr zusammen ist, jagt Joe in den Wald, um ihn zu töten. Der Gejagte kann ihn gerade noch so aufhalten, wird dann aber von Rhys Montrose, Autor und potenzieller Londoner Bürgermeisterkandidat niedergeschlagen und in einem Verlies angekettet. Er ist der wahre "Eat the Rich"-Killer! Rhys verlangt von Joe, dass er Roald tötet, damit er ihm auch die Morde an Malcolm, Simon und Gemma anhängen kann. Doch er weigert sich dieses Spiel mitzuspielen und so setzt Rhys den Kerker in Flammen – Joe und Roald können aber zum Glück entkommen und nach London zurückkehren. Was für ein Motiv Rhys für seine Ermordungen haben könnte, ist bisher noch unklar. Joe gibt am Ende aber ein Versprechen: "Was auch immer du vorhast, ich muss dich aufhalten, bevor du noch eine Seele verletzt und meine mit in den Abgrund ziehst. Ich weiß jetzt, wer du wirklich bist, Rhys. Und ich werde dich holen." Wir sind schon mega gespannt, wie sich die Dinge im zweiten Teil der vierten Staffel von "You" entwickeln werden! 👀