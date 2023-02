"You" Staffel 4: Lebt Love doch noch? 😱

Fans der Serie sind ganz aus dem Häuschen, seit sie Love in dem Teaser für den zweiten Teil der Staffel gesehen haben. In der Sequenz ist Love in Joes berüchtigtem Glaskäfig zu sehen, der in Staffel 4 bisher noch nicht aufgetaucht ist, was Fans annehmen lässt, dass es sich nur um eine große Halluzination handelt. Es gibt aber einen wichtigen Hinweis, der Love direkt mit der Handlung von Staffel 4 in Verbindung bringt. Denn in ihren Händen hält sie Rhys Montroses Memoiren "A Good Man in a Cruel World". Joe nannte es in Teil 1 bereits"eine der besten Memoiren, die [er] je gelesen hat".Doch warum hält Love es nur in der Hand und warum sind so viele Seiten mit Lesezeichen markiert? Ist das alles nur ein Hirngespinst von Joe? Seine Besessenheit von Rhys, die sich nun in Visionen und Halluzinationen manifestiert? Oder ist Love wirklich zurück, lebendig und weiß vielleicht auch irgendwie von Rhys‘ Morden? Fragen über Fragen, die wir im zweiten Teil hoffentlich alle beantwortet bekommen! Unsere Vermutung ist aber, dass sie definitiv tot ist und ihre Erscheinung nur eine von Joes Halluzinationen ist…