"You" Staffel 4: Wer ist die Fotografin?

Warum fotografiert die Frau IMMER Joe? Weiß sie etwa, wer er wirklich ist? Ein Fan schreibt auf Reddit: "Vielleicht erinnert sie sich an sein Gesicht. Sie erwähnen beiläufig ein paar Mal seine Geschichte in der New York Times. Vielleicht erkennt sie ihn von dort wieder." Hm… Gar nicht so unwahrscheinlich, oder? Ein*e andere*r User*in schreibt: "Ich denke, es ist seine Mutter!" Auch eine gute Idee, denn über die haben wir ja noch nicht soooo viel erfahren bisher – und wie wird Joe bei einer möglichen Begegnung mit seiner Mutter reagieren? Eine weitere Theorie: "Ich glaube, dass es sich um eine Privatdetektivin handelt, die von Love geschickt wurde, da wir sie im Teaser zu Teil 2 sehen." Ein ganz aufmerksamer Fan hat den Namen der Fotografin in den Credits entdeckt: "Sie ist nicht nur wichtig, sondern der Abspann in den Folgen, in denen sie zu sehen ist, verrät ihre Identität. Sie ist eine Figur namens Dawn." Hoffentlich finden wir im zweiten Teil von Staffel 4 heraus, wer die Fotografin wirklich ist. Wer denkst du, steckt hinter Dawn?