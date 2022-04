Wincent Weiss über "The Voice Kids": "Diese Staffel könnte auch 'Alle gegen Wincent' heißen"

In "The Voice Kids" kämpfen die Coaches hart dafür, um Talents in ihre Teams zu bekommen, dabei können ab und an auch mal die Fetzen fliegen. Im exklusiven BRAVO-Interview hat Wincent Weiss verraten, auf wen es in dieser Staffel irgendwie alle abgesehen haben: nämlich auf ihn.

"The Voice Kids": Großer Konkurrenzkampf zwischen Coaches

In dieser Staffel "The Voice Kids" gab es so einige Viererbuzzer… Um da die Talents davon zu überzeugen, in das eigene Team zu kommen, ist dann gar nicht so leicht. Deshalb packen die Coaches ab und an mal einen kleinen Joker aus ihrer Tasche und singen unter anderem Songs für die jungen Sänger*innen. Dann werden die Songtexte umgedichtet und es gibt die eine oder andere Stichelei gegen die Kolleg*innen: "Manchmal fallen schon ein paar Sätze, wo man sich denkt: 'Hätten wir jetzt gemeinsam an einem Tisch gesessen und gegessen, hätten wir uns das wahrscheinlich nicht an den Kopf geworfen.' Kampf und Ehrgeiz gehören aber natürlich schon dazu", erzählt Wincent. Und wenn wir mal ehrlich sind, so ganz ernst sind die "gemeinen" Aussagen meistens auch nicht: "Ab und zu fliegen mal die Fetzen, aber natürlich immer im Spaß. Dann gibt es Backstage manchmal so einen Nachklang und man sagt: 'So was will ich nicht nochmal hören.'" Doch nicht nur vonseiten der Coaches bekommt Wincent so manchen Spruch reingedrückt.

"The Voice Kids" Wincent Weiss: Talents geben ihm einen Korb

Kinder sind immer sehr ehrlich und scheuen sich nicht, ihre Meinung anderen frei mitzuteilen, auch wenn es manchmal etwas hart ist. Das hat auch Wincent in der Jubiläumsstaffel zu spüren bekommen: "Ich wurde in dieser Staffel mehr fertig gemacht als jemals zuvor – und zwar von allen." Ein paar Beispiele hat er dafür auch gleich auf Lager: "Während meiner Zeit bei 'The Voice Kids' hatte ich Geburtstag und ein Talent hat einen Rap-Part für mich geschrieben und meinte so: 'Du bist so halt und immer noch Single.'" Autsch! Und auch von den jüngsten Talents bekam der Sänger einen Korb: "Ich habe eine Achtjährige gefragt, ob ich mal mit ihr in den Urlaub fahren darf und sie hat einfach gesagt: 'Nein, da hab' ich keine Lust drauf'", erzählt Wincent weiter. Doch mit diesen einzelnen Vorfällen war es noch nicht getan, denn in Staffel 10 von "The Voice Kids" gab es eine kleine Änderung…

"The Voice Kids": Negativbeispiel Wincent Weiss

In dieser Staffel gibt es ein neues Format, das noch etwas Spaß reinbringt und bei dem Wincent seiner Meinung nach aber nicht ganz so gut abschneidet: "Es gibt dieses Jahr zum ersten Mal Coach-Duelle. Da werden die Talents über die Coaches ausgefragt und müssen sagen, was sie so von uns halten. Bei den Negativbeispielen bin ich sehr oft auf den ersten Platz gewählt worden von den Talents. Das waren dann Sachen, wie wer der Schlechteste in der Schule war, wer am häufigsten geschwänzt hat und wer das nervigste Kind war." Woran das wohl liegt? 😂 Rückblickend stellt der Sänger auf jeden Fall fest: "Ich komme echt nicht so gut weg bei der Staffel. Die Staffel könnte auch ‚Alle gegen Wincent‘ heißen." Auch wenn Wincent ganz schön sein Fett abbekommt, sowohl von den Coaches als auch den Talents, scheint er während seiner Zeit bei "The Voice Kids" richtig Spaß zu haben. 🤗

