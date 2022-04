Lena Meyer-Landrut: Der wahre Grund, warum sie ihr Privatleben geheim hält

Lena Meyer-Landrut: Darum hält sie ihr Privatleben geheim

Lena Meyer-Landrut hatte 2010 beim Eurovision Songcontest ihren ganz großen Durchbruch. In den letzten 12 Jahren ihrer Karriere hat sie nicht nur 5 Alben veröffentlicht, war siebenmal als Coach bei "The Voice Kids" dabei oder entwarf ihre eigene Modekollektion "a lot less", sondern sie lernte auch viel über sich selbst und das Business.

Vor allem, wenn es um ihr Privatleben geht, hat Lena gelernt, sich lieber bedeckt zu halten. "Ich war schon immer zurückhaltend, wenn es um mein Privatleben geht", erklärt Lena offen im exklusiven BRAVO-Interview, "aber meine Einstellung dazu hat sich nochmal verändert, sie ist klarer geworden. Ich muss sagen, dass ich über die Jahre leider ein bisschen das Grundvertrauen in die Menschen verloren habe. Ich bin oft traurig über das warum. Es könnte alles nett und gut sein, doch bedauerlicherweise ist es oft missgünstig und opportunistisch. Das bringt einen dazu, Konsequenzen ziehen zu müssen und zu sagen: 'Es ist schade, aber ich kann euch nicht Teil von meinem Privatleben sein lassen, weil es ganz offensichtlich nicht geht."

Richtiger Umgang mit Instagram: Das will Lena ihren Talents bei "The Voice Kids" noch beibringen

Beinahe tagtäglich bekommen wir mit, wie sich Hate-Wellen im Internet verbreiten und das Leben von Personen des öffentlichen Lebens unter die Lupe und auseinandergenommen wird. Dabei weiß jeder selbst am besten, was das Beste für einen ist. Die vielen negativen Erfahrungen haben Lena beigebracht, noch vorsichtiger mit ihrem Privatleben umzugehen und genau das will sie auch ihren Talents bei "The Voice Kids" mitgeben. Denn neben Gesangstipps ist es der Sängerin wichtig, mit den jungen Talents auch über andere Erfahrungen zu sprechen: "Ich versuche den Kids, die hier ein bisschen älter sind und zum Beispiel schon Instagram haben, zu erklären, dass Instagram ein tolles Tool ist, um seine Musik oder andere Talente zu zeigen. Wir sprechen viel darüber, was man preisgeben sollte und was nicht. Mir wurde früher immer gesagt: 'Alles, was du einmal sagst oder ausgestrahlt wird, geht nie wieder zurück.' Als ich angefangen habe, war Social Media noch nicht so groß. Heute ist alles noch schneller online, zwar auch schnell wieder weg, doch es verschwindet nie ganz aus dem Internet. Deshalb glaube ich, dass man vorsichtig sein sollte, was man in die Welt rausschickt und was man lieber für sich behält."

"Mehr echte Kommunikation": Das wünscht sich Lena für unsere Gesellschaft

Abseits der Kameras können sich die Talents von Lena nämlich auf sehr persönliche und private Gespräche freuen. Dem "The Voice Kids"-Coach ist es wichtig, echt mit Menschen zu connecten und nahbar zu sein. "Generell fänd ich es schön, wenn sich mehr Leute trauen würden, wieder in echte Kommunikation miteinander zu gehen und man sich mehr zuhört. Sich Zeit füreinander nehmen und ernsthaft interessieren. Social Media macht alles so schnell, es passiert jeden Tag etwas anderes und vieles ist so kurzweilig. Mich überfordert diese Masse manchmal." Daher achtet die Sängerin immer auf einen gesunden Ausgleich im Hier und Jetzt, statt zu viel Zeit in der Online-Welt zu verbringen. Und nach diesem inspirierenden Interview mit Lena will man das sofort selbst in die Tat umsetzen.

