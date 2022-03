"Big Bang Theory": So reich ist Sheldon Cooper wirklich

"The Big Bang Theory": Ist Sheldon Cooper heimlich reich?

War Sheldon Cooper (Jim Parsons) in "The Big Bang Theory" heimlich reich? In der beliebten Serie wohnt der Wissenschaftler in einer WG mit seinem Kumpel Leonard Hofstadter in Pasadena und führt ein eigentlich recht bescheidenes Leben.

Sheldon Cooper ist theoretischer Physiker bei Caltech und hat seinen Doktor gemacht. Er gehört definitiv zu den klügsten Charakteren der Serie, was bei Fans schon früh Fragezeichen aufgeworfen hat. Wie kann ein so erfolgreicher Wissenschaftler wegen Geldsorgen in einer WG leben müssen? Ist der "Big Bang Theory"-Star heimlich reich? In einigen Szenen wirkt es jedenfalls so, als mache sich Sheldon nie Gedanken über Geld und er kann Penny sogar ohne Probleme eine größere Summe Geld leihen. Das Spin-Off "Young Sheldon" liefert jetzt vielleicht eine Antwort darauf und lüftet das große Serien-Geheimnis, wie reich Sheldon Cooper wirklich ist.

"Young Sheldon" lüftet "Big Bang Theory"-Geheimnis über Sheldon Cooper

In "Young Sheldon" Staffel 5 läuft der Waschsalon aka das Glücksspiel von Sheldon Coopers Großmutter Meemaw so gut, dass er und Missy 100 Dollar von ihr bekommen.

Missy fragt, ob das bedeute, dass ihre Oma ihnen auch ein Erbe hinterlassen würde, worauf sie nur eine vage Aussage gibt. Sheldon ist jedoch Omas Liebling, was sicherlich bedeutet, dass sie ihm etwas hinterlassen würde. Bekam der "Big Bang Theory"-Star eine große Summe Geld seiner Oma? Es würde jedenfalls erklären, warum er sich in der Serie nie Sorgen um Geld gemacht hat – bis auf das eine Mal, als er mit Leonard zu einer Samenbank ging, um an Geld zu kommen. Nur einmal bekommen wir Meemaw in zu Besuch in der "Big Bang Theory"-WG zu sehen, danach ist sie in der Serie nie wiederzusehen – auch nicht bei Sheldons und Amys Hochzeit, was vermuten lässt, dass sie verstorben sein könnte. Das würde die Theorie unterstützen, dass Sheldon Cooper in "The Big Bang Theory" heimlich reich ist.

*Affiliate-Link

!-->!-->!-->