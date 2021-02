„The Big Bang Theory“: Die 10 klügsten Charaktere

Das größte Seriengeheimnis haben wir von "Big Bang Theory" bereits gelüftet, nun klärt sich, wer der klügste Charakter in der Serie ist! Wir fangen an mit Penny. Sie hat keinen leichten Stand, umgeben von all den Super-Brains! Trotzdem kann sie den Jungs, allen voran Leonard und Sheldon, im Laufe der Serie so einiges beibringen. Sie hat keinen Universitätsabschluss wie ungefähr jede*r andere in der Serie, dafür ist sie (meistens) clever und denkt manches Mal viel logischer, als die ach so klugen Köpfe, mit denen sie ihre Zeit verbringt. Rein von der Intelligenz her, hat es für sie aber nur für den letzten Platz gereicht.