WhatsApp: Nachricht verspricht gratis Datenvolumen

Gutscheine, verrückte Challenges, krasse Drohungen: Wer WhatsApp nutzt, muss sich vor verdächtigen Nachrichten von Cyber-Kriminellen in Acht nehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man einen Kettenbrief mit falschem oder gefährlichem Inhalt irgendwann zugeschickt bekommt. Aktuell erhalten immer mehr WhatsApp-User per Nachricht ein Angebot, dass kostenloses Datenvolumen für die Quarantäne verspricht. Nicht die erste Nachricht mit Corona-Bezug, ein weiterer gefährlicher Kettenbrief ist auf WhatsApp im Umlauf.

100 GB Internetdaten geschenkt: Echt oder Fake?

Bei dem Großteil der User kommt folgende Meldung mit einem Link an: „100GB Internetdaten ohne Aufladen QUARANTINE (CORONAVIRUS) 60 Tage lang kostenlos 100GB Internetdaten in jedem Mobilfunknetz abrufen“. Was auf den ersten Blick ganz verlockend klingt, ist in Wirklichkeit ein fieser Betrug! Um an das geschenkte Datenvolumen zu kommen, soll man einen Link anklicken, dort wird man dann aufgefordert, seine Daten anzugeben, muss Werbung genehmigen oder soll den Link an mehrere Freunde weiterzuleiten. Wichtig: Die Datenvolumen-Aktion ist fake, dahinter stecken Betrüger, die mit dieser Masche versuchen, an deine Daten zu kommen. Klicke nie auf fremde Links und leite solche Messages auf keinen Fall an andere weiter. Um Kettenbriefe und Falschmeldungen einzudämmen, hat WhatsApp bereits eine wichtige Funktion eingeschränkt.

