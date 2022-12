"Wednesday": Was ist Onkel Festers Geheimnis?

Wieso war Onkel Fester nicht dort?

Es kann mehrere Gründe haben, wieso Onkel Fester die Nevermore Academy nicht besuchte. In der Show erwähnte er, dass sein Bruder Gomez wohl den ganzen Verstand bekommen haben sollte. Heißt das, dass er nicht smart genug für das Internat war? Hatte er zu schlechte Noten? Andererseits wissen wir auch, dass Fester gerne gegen das Gesetz verstoßen hat. Er war das schwarze Schaf der Familie und war später sogar im Gefängnis.

Hätte er sich also nicht an die Regeln auf dem Nevermore Internat gehalten? Wollte er deswegen nicht dort hin, weil ihm das strenge Leben und die Regeln nur gelangweilt hätten? Wer weiß, vielleicht lüftet Onkel Fester das Geheimnis in Staffel 2 von "Wednesday".

