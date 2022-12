"Wednesday": Jenna Ortega – Gelöschte peinliche Szene

In der Folge bewundert Wednesday ein Kleid im Schaufenster eines Antiquitätengeschäftes, während Eiskaltes Händchen auf ihrer Schulter sitzt. Als Tyler sie später zum jährlichen Schulball abholt, durchsucht sie panisch ihr Zimmer, um etwas Passendes zum Anziehen zu finden, bis Eiskaltes Händchen sie auf ihr Bett hinweist, wo das Kleid, dass sie zuvor gesehen hat, nun liegt. Wednesday wirft der Hand einen dankbaren Blick zu, da diese sie vor einer Kleiderkatastrophe bewahrt hat – diese Entscheidung traf Jenna während der Produktion selbst: "Ich erinnere mich an eine Zeile, in der ich über ein Kleid spreche, und ursprünglich sollte sie [Wednesday] sagen: 'Oh mein Gott, ich flippe wegen eines Kleides aus, ich hasse mich.' Und ich war geschockt, weil es sich so anhörte wie… Es war ein Haufen solcher Kleinigkeiten", erklärt die Schauspielerin. Sie fährt fort: "Ich hatte das Gefühl, dass wir eine Menge Dialoge vermeiden konnten, um sie menschlich klingen zu lassen." Und so hat Jenna Ihren Charakter und die Serie noch viel besser werden lassen!