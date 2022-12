"Wednesday": Hatte Xavier Thorpe hier eine Vision?

Ist das Xavier Thorpes großes Geheimnis?

Wenn man einräumt, dass Xavier von Wednesday Ankunft wusste, dann verändert das schon die ein oder andere Sache. Einige Dinge machen nun Sinn. Zum einen malt Xavier am Anfang der Show immer wieder einen Raben an die Schulmauer der Nevermore Academy. Auch als Wednesday die Tour durch die Schule bekommt, malt er wieder an dem Raben-Bild weiter. Wednesdays Mutter Morticia Addams nannte ihre Tochter in einem Gespräch auch kleiner Rabe.

Goody Addams nennt Wednesday auch einen Raben, und das hängt damit zusammen, dass sie ein Raben-Medium ist, was weiter unterstreicht, warum sie in Xaviers Visionen als Rabe erscheinen würde. Wer weiß, vielleicht stimmt diese Theorie und Xavier offenbart Wednesday in der 2. Staffel von "Wednesday", dass es ihn damals nicht überrascht hatte, dass sie auf die Nevermore Schule wechselte.

* Affiliate-Link