"Wednesday"-Star Jenna Ortega: Stress am Set!

"Wednesday": Komische Stimmung am Set

Ende November vergangenes Jahres ging die Netflix-Serie "Wednesday" an den Start. (Ja, unglaublich, dass es schon wieder so lange her ist). Seither warten alle auf eine Fortsetzung. Zum Glück wurde die zweite Staffel auch schon bestätigt. Bis die Dreharbeiten starten, wird es allerdings noch etwas dauern. Apropos Dreharbeiten. Wednesday Addams-Darstellerin Jenna Ortega hat nun in einem Interview erzählt, dass die Dreharbeiten bei Staffel 1 nicht immer so glimpflich abgelaufen sind.

"Wednesday" Staffel 2: Wird Jenna Ortega Produzentin?

Jenna Ortega erzählte, dass sie nicht mit allem, was die Autoren sich für Wednesday Addams ausgedacht hatten, einverstanden war. Sie fühlte sich mit manchen Szenen, Reaktion von Wednesday nicht wohl und änderte das ein oder andere einfach ab. Deswegen schickte der Drehbuch-Supervisor der Show sie auch zu den Autoren. Es wurde dann darüber gesprochen und man versuchte eine Mitte zu finden. "Bei so einem Charakter wie Wednesday machte für mich diese Dreiecksbeziehung mit Tyler und Xavier keinen Sinn. Oder ihre sehr erfreute Reaktion auf das Kleid für den Schulball", so Jenna Ortega.

Die 20-jährige Schauspielerin fügte hinzu, dass sie immer alles für ihre Rollen geben will und das Set nach einem Drehtag niemals mit einem "unguten Gefühl" verlassen möchte. Sie möchte den Tag nicht mit dem Gedanken abschließen 'Die Szene, die wir heute gedreht haben, fühlte sich nicht richtig an'. Mal schauen, ob Jenna Ortega in der kommenden Staffel "Wednesday" noch mehr Mitspracherecht hat und sogar einen Produzentenkredit bekommt. 💪🏻

