"Wednesday" Horoskop: Dieser Charakter passt zu deinem Sternzeichen

Widder sind dafür bekannt, gleichzeitig leidenschaftlich und verzückt zu sein. Das sind zwei Worte, die Gomez Addams perfekt beschreiben. Er ist voller Verlangen nach seiner Frau Morticia und hat Lebenslust – vielleicht mehr am Makabren als an allem anderen. Und du bist auch jemand, der*die für die Liebe vieles tun würde. Auch die Familie ist super wichtig für dich! Egal, ob ihr euch mal in die Haare bekommt – wenn es darauf ankommt, dann haltet ihr alle zusammen! 💪🏻