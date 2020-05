Was ist eine „Meme“?

Es gibt so einige Begriffe und Abkürzungen, die wir zwar immer wieder hören, aber wirklich kein Plan haben, was sich dahinter verbirgt. Wusstest du zum Beispiel was FYP bedeutet? Oder was ein Bae ist? So geht es dem ein oder anderen bestimmt auch mit Memes. Eine Meme ist ein Bild, ein Video oder auch ein Text, das uns zum Lachen bringt. Meistens ist es ein Insiderwitz, deshalb schickt man Memes auch gerne seinen Freunden. Memes machen sich entweder über Dinge, Personen oder Verhaltensweisen lustig. Uns bringen Memes deshalb zum Lachen, weil wir uns mit ihnen gut identifizieren können und uns selbst oder Leute die wir kennen, darin wiedererkennen. Eine Meme ist meist aufgebaut aus einem Bild und einem kurzen Text, oft nur ein Satz oder ein paar Wörter.

Woher kommt das Wort „Meme“?

Das Wort „Meme“ kommt ursprünglich von dem griechischen Begriff „mimeme“, das so viel wie „etwas nachahmen“ heißt.

Wo finde ich „Memes“?

Wer nach „Memes“ sucht, der sollte auf jeden Fall in Instagram fündig. Dort gibt es inzwischen sogar zahlreiche Accounts, die tagtäglich nur Memes in ihren Feed posten.

Die besten Meme-Accounts auf Instagram:

@sarcasm_only

@pubity

@fuckboysproblems

@beigecardigan

@fuckjerry

@9Gag

@Memezar

@Sainthoax

@galeria.arschgeweih

@epicfunnypage

@lmao

@funnymemes

@alman_memes2.0

@walross.attacke

@WildeMangoTV

Wie kann ich eine "Meme" machen?

Neben Instagram, gibt es sogar eine extra App, in der sich alles um „Memes“ dreht. Die bekannteste und beliebte App 9GAG, versorgt dich tagtäglich, 24 Stunden nur mit „Memes“. Wer selbst ein kreatives Köpfchen ist und dauerhaft lustige Ideen hat, der kann sogar seine eigenen Memes erstellen. Auch dafür gibt es jede Menge coole Apps, die besten haben wir für dich zusammengesucht.

Apple:

Meme Generator

Mematic

Memes Maker Pro

Anroid:

GATM Meme Generator

Mematic

Memedroid